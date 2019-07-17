بالوثيقة.. إحتساب الأجر اليومي ضمن خدمة التقاعد

2019/07/17 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب مكتب رئيس مجلس الوزراء/ المكتب الخاص، الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالإيعاز الى هيأة التقاعد الوطنية في جميع المحافظات لغرض اعمام احتساب خدمة الأجر اليومي.

وحسب وثيقة صادرة من المكتب حصلت وكالة {الفرات نيوز} على نسخة منه فان الخدمة تشمل "أيام العطل الرسمية وأيام الجمعة والسبت لجميع الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة".انتهى

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