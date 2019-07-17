عبد المهدي: مجلس مكافحة الفساد قرر حصر بيع النفط الاسود بشركة سومو (ملخص المؤتمر)

2019/07/17 | 00:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ نشر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي ملخص المؤتمر الاسبوعي لرئيس الوزراء جاء فيه:– مجلس الوزراء اجرى تعديلا على قانون التعداد العام للسكان الذي سيجرى العام المقبل، وهناك استعدادات جادّة لإجرائه .

– تابعنا مسألة تسديد مستحقات الفلاحين الخاصة بمحصول الحنطة، ونحن نعمل على تسديد هذه المبالغ ، وقد تحقق مستوى انتاج غير مسبوق في محصول الحنطة هذا العام، وهذه فاتحة خير لتطور الزراعة في العراق.

– سنولي اهتماما خاصا بالزراعة والفلاحين ، وسندعم الفلاحين من خلال شراء محاصيل الحبوب بأسعار توفرها الدولة وهي اسعار مشجعة جدا كي لايقعوا تحت جشع واستغلال السماسرة.

– مجيء المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة والمجاورة الى العراق اصبح شأنا شبه يومي .

– وجدنا تفاؤلا كبيرا من خلال لقائنا بمسؤولي شركة سيمنس ، الذين اكدوا ان العراق سيخرج من ازمة الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

– نتقدم في مجال انتاج الطاقة الكهربائية، وبلغنا 19 الف ميكا واط، وهذا رقم كبير بالنسبة للعام الماضي، وهناك تقدم كبير في الانتاج واصبح امامنا الطريق واضحا في حل مسألة الكهرباء التي كانت عقبة كبيرة سابقا.

– مجلس مكافحة الفساد قرر حصر بيع النفط الاسود بشركة سومو، وهذا امر مهم وفيه توفير لمئات الملايين من الدولارات للخزينة العراقية وفيه متابعة بعض الفساد الموجود في هذا الملف .

– العراق داعم للقضية الفلسطينية كما هو دائما، وتسلمنا وثيقة مهمة من دولة فلسطين عن ارض في نابلس خصصت لشهداء العراق في فلسطين، وهي هدية قيّمة تبين اختلاط الدماء في الدفاع عن فلسطين.

– استقبلنا رئيس حكومة كردستان السيد مسرور بارزاني،وتحدثنا عن سلسلة من الامور المعلّقة، ووجدنا رغبة صادقة في حل الإشكالات، ونؤكد ان وجود النوايا الطيبة والرغبة المشتركة لبحث هذه المسائل بروح عراقية ووطنية كاملة تعتمد على الدستور بشكل كامل هي الاطار الصحيح، والدستور فقط هو الغطاء الذي يتم من خلاله بحث جميع المسائل.

– الرئاسات الثلاث اكدت على دعم الامر الديواني الذي اصدرناه والخاص بتنظيم اوضاع مقاتلي الحشد الشعبي، وبدأنا فورا بتنفيذ هذا الامر، ووجدنا تعاونا من قبل فصائل الحشد الشعبي في تطبيقه.

– غالبية فصائل الحشد الشعبي ترى الامر الديواني الخاص بتنظيم اوضاع مقاتلي الحشد الشعبي امرا جيدا وهي تؤيده واعلنت عن ذلك وصدرت بعض التحفظات من بعض الفصائل، ونعتقد ان هنالك رغبة في احترام هيبة وسلطة الدولة.

-الامر الديواني الخاص بالحشد الشعبي هو اجراء لحماية شهداء ومقاتلي الحشد الشعبي وحماية القوات المسلحة وحماية الامن العراقي والدولة العراقية، والعديد من فصائل الحشد الشعبي بدأت بغلق مقراتها ، وماضون بإجراءاتنا هذه الى امام.

-العراق بحاجة الى وحدات سكنية ،والاحصاءات والارقام التي نسمع بها عن الحاجة الكبيرة لهذه الوحدات غير دقيقة وقد تكون بحاجة الى مراجعة.

-نعمل على الابتعاد عن المحاصصة في تعيين السفراء،وهذا لايعني ان القوى السياسية ليس لديها رأي في المرشحين، وبالنهاية فإن مجلس النواب هو من سيصوّت لانه يضم مجاميع وقوى سياسية مختلفة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: مجلس مكافحة الفساد قرر حصر بيع النفط الاسود بشركة سومو (ملخص المؤتمر)) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: مجلس مكافحة الفساد قرر حصر بيع النفط الاسود بشركة سومو (ملخص المؤتمر)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).