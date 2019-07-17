الياسري يبحث مع قائد قوات حرس الحدود انشاء منظومة مراقبة الكترونية

2019/07/17 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بحث وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الثلاثاء، مع قائد قوات حرس الحدود انشاء منظومة مراقبة الكترونية.

وقال المكتب الاعلامي للياسري في بيان تلقت"العهد نيوز"

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