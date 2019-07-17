محافظ البصرة يوافق على تظاهرات الحكمة ويحدد شرطاً واحداً

2019/07/17 | 00:58

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بغداد اليوم - البصرة

أعلن رئيس اللجنة الامنية العليا في البصرة المحافظ اسعد العيداني، الاربعاء 17 تموز 2019، موا...





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