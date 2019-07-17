انتخاب وزيرة الدفاع الألمانية رئيسة للمفوضية الأوروبية

2019/07/17 | 01:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

صادق البرلمان الأوروبي على انتخاب وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين، رئيسة جديدة للمفوضية الأوروبية.

وصوت إلى جانب فون دير لاين 383 نائبا

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