عروض اوربية على طاولة ياسر قاسم

2019/07/17 | 01:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اقترب لاعب المنتخب الوطني السابق ونادي نورثامتون الانكليزي، ياسر قاسم من الانضمام الى احدى دوريات اوروبا الموسم المقبل.

وقال مصدر مقرب من اللاعب, إن

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