2019/07/17 | 01:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VzY8tR4XoHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برومو الفيلم الوثائقي (( أبو الغيرة )) الذي يتحدث عن الشهيد المقدم الركن علي سعدي النداوي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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