تجسس الفيسبوك على دردشات واتساب

2019/07/17 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف تقرير إخباري عن فضيحة جديدة تتعلق بشركة “فيسبوك” التي تُظهر أن الشركة تتجسس عبر أداة خبيثة على مستخدمي تطبيق واتساب التابع لها

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