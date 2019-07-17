2019/07/17 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0rUHrxQRWis

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متهمٌ بغيرِ جِناية, ولا نريدُ التأكيدَ او النفي, لكنّ بعضَ سياقاتِ هذه البلادِ هكذا) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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