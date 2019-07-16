عبد المهدي: الأمر الديواني هو إجراء لحماية شهداء ومقاتلي الحشد الشعبي

2019/07/17 | 02:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الثلاثاء، أن الأمر الديواني الذي أصدره هو إجراء لحماية شهداء ومقاتلي الحشد الشعبي، مشيرا إلى أن الرئاسات الثلاث اكدت على دعم الامر الديواني.وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي وتابعه موقع "الحشد الشعبي"، إن "الرئاسات الثلاث أكدت على دعم الامر الديواني الذي اصدرناه والخاص ...

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