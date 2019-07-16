بالصور.. مديرية الاتصالات للحشد تنظم دورة في التخاطب الالكتروني

2019/07/17 | 02:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت مديرية الاتصالات في هيية الحشد الشعبي، الثلاثاء، دورة التخاطب الالكتروني تمهيدا لمغادرة النظام الاداري الروتيني.وذكر موفدنا، ان مديرية الاتصالات أقامت دورك التخاطب الالكتروني لمنتسبي مديرية العلاقات العامة من اجل الوصول الى الرقي في المستوى الاداري لكوادر المديرية.يذكر ان مديرية الادارة المركزية للحشد الشعبي اعلنت في بداية شهر تموز الحالي بدء العمل بنظام ...

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