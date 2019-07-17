المعارضة السودانية ترفض منح الحكام العسكريين حصانة قضائية

2019/07/17 | 02:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت المعارضة السودانية امس الثلاثاء رفضها منح الحكام العسكريين حصانة "مطلقة" من احتمال محاكمتهم بسبب العنف ضد المحتجين، وذلك قبيل اجتماع مع المجلس

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