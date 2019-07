2019/07/17 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أن الإقليم يرغب في شراكة حقيقية وبناءة مع بغداد مبنية على فهم واضح لحقوق وواجبات الطرفين وفق الدستور.

جاء ذلك في تغريدة لرئيس حكومة إقليم كوردستان، في أعقاب زيارة قام بها إلى بغداد على رأس وفد وزاري رفيع، التقى خلالها بالرئاسات العراقية الثلاث.

وقال مسرور بارزاني: «كوردستان ترغب في شراكة حقيقية وبناءة مع بغداد»، وأضاف «تلتزم حكومة إقليم كوردستان بالكامل بتسوية مشكلاتها العالقة مع الحكومة الاتحادية، بناءً على فهم واضح لحقوق وواجبات كلا الطرفين على النحو المنصوص عليه في الدستور».

وجاءت تغريدة مسرور بارزاني، بعد زيارة قام بها الثلاثاء إلى بغداد، في أول زيارة له بعد تسنمه مهام منصبه رسمياً.

واجتمع مسرور بارزاني اليوم مع كل من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في بغداد.

وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس وزراء إقليم كوردستان أن لقاءاته مع الرئاسات العراقية الثلاث كانت «إيجابية»، مشيراً إلى أن هناك تفاهم كبير مع المسؤولين العراقيين.

