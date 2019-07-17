محمود الصباغ - الدون كيشوت وتابعه سانشو في مخيم اليرموك(2)

2019/07/17 | 02:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_الصباغ كيف علق الدون كيشوت دي لامانشا على سور الثانويةيقول الراوي يا سادة يا كرام .إنه معلش لو تخسر "لسع الزنابق" ، المهم أن لا تخسر "حلماً جميلاً"...وقد بلغني يا سامعين الصوت لمّا غادر الأخضر الإبراهيمي مخيم اليرامكة، ترك خلفه الدون كيشوت دي لامانشا ...نعم الدون كيشوت ماغيره بشحمه ولحمه ومعه تابعه سانشو؛ تركهما وحدهما لإنهاء بعض القضايا المستعجلة قبل إغلاق المعبر وأمر لهما بمنزول آمن قرب جامع عبد ا......

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