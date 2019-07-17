أحمد صبحى منصور - المحمديون إتخذوا عدوهم الشيطان وليا من دون الله جل وعلا

2019/07/17 | 02:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور أولا : الشيطان هو أساس العداء بين البشر1 ـ بدأ هذا منذ أن هبط آدم وحواء الى الأرض ، قال جل وعلا عن آدم وذريته : (فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ-;- وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ-;-وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ-;- حِينٍ ﴿-;-٣-;-٦-;-﴾-;- البقرة ) .فى بداية إستقرار آدم وأسرته الصغيرة وفى ح......

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