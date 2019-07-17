دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بـ

2019/07/17 | 02:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يقدم بحث جديد بعض الدلائل البيولوجية حول سبب ترجح إصابة النساء أكثر من الرجال بمرض الزهايمر وكيف يختلف هذا النوع الأكثر شيوعا من

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