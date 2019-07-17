الكربولي: عمل حكومة عبد المهدي لم يفضِ الى نجاح.. نتيجتها راسبة !

2019/07/17 | 03:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، الثلاثاء 16 تموز 2019، إن عمل الحكومة الحالية التي يترأسها عادل عبد المهدي لم يفضِ الى نجاح يلمسه الشعب.

وذكر الكربولي في تغريدة له على تويتر، “لا يعنينا كثيراً امر بقاء الحكومة او تغييرها، ولا نعارض الحراك الجاري بهذا الشأن”.

واضاف، أن “عمل الحكومة خلال الاشهر الماضية لم يفضِ الى نجاح يلمسه الشعب”.

وختم الكربولي تغريدته بوسم #النتيجة_راسبة

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