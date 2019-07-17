2019/07/17 | 05:48

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خلال النصف الأول من عام 2019 1702 مخالفة في المنافذ الحدودية..



منها تهريب المخدرات

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تاريخ النشر

17/07/2019 05:46 AM

المشرق – قسم الاخبار:أعلنتْ هيأة المنافذ الحدودية امس الثلاثاء، عن احصائية المخالفات لشهر حزيران الماضي إضافة للاشهر الماضية من العام 2019.



وقالت المنافذ: إن إحصائية بينت من خلالها مجمل المخالفات لشهر حزيران 2019، حيث بلغت (252) مخالفة، منها تهريب مخدرات عدد (22) مع مخالفة اجازة استيراد مثبتة من قبل مقر الهيأة (58) وأوامر إلقاء القبض على مطلوبين (22) بالاضافة الى دعاوى كمركية محالة من منافذنا الى القضاء تحت عناوين تغير وصف البضاعة، تهريب، تزوير، معاملات غير مكتملة الإجراءات القانونية عدد (74).



وأضاف البيان: أما فيما يخص الدعاوى الكمركية المحالة الى الكمرك بلغت (76) مخالفة أتلاف مواد وإعادة إصدار.



ولفت البيان الى أن ضبط المخالفات جاء ذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية لمحاسبة المخالفين، وأوضحت هيأة المنافذ الحدودية: ان المخالفات المذكورة تندرج تحت مسميات متعددة تزوير إجازة الاستيراد، عدم وجود علامات تجارية، تجاوز الكمية والوزن وتزوير الوصولات بالإضافة إلى بضاعة منتهية الصلاحية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقها.



الى ذلك، أوضحت الهيأة أن مجمل المخالفات وبعملية مقارنة للأشهر الستة الماضية بداية كانون الثاني ونهاية شهر حزيران من عام 2019 بلغت (1702)، في حين كانت المخالفات للأشهر نفسها من عام 2018 بلغت (533).

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