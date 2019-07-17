العمل تزف البشرى لمحاضري الجامعات العراقية

2019/07/17 | 05:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلـنَ وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبدالزمان، أمس الثلاثاء، سعي الوزارة لشمول

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