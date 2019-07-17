التربية البرلمانية تنفي اعتماد 43 كدرجة نجاح فتح باب الاعتراض على نتائج الثالث المتوسط لمدة 15 يوماً

2019/07/17 | 05:48

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المشرق – قسم الاخبار:فتحتْ وزارة التربية، باب الاعتراض على نتائج الثالث المتوسط للدور الاول للعام الدراسي 2018-2019، مبينة ان العملية تستمر على مدى 15 يوما.



ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن ﻣﺪﻳﺮ العلاقات والاﻋﻼم ﺑﺎﻟﻮزارة ﻓﺮاس ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ قوله: ان المديرية اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﻢ والاﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﺎت ﻓﺘﺤﺖ ﺑﺎب الاﻋـــﺘـــﺮاض ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ اﻟــﻨــﻬــﺎﺋــﻴــﺔ لمرحلة اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ المتوسط اﻟـــــﺪور اﻻول ﻟــﻠــﻌــﺎم اﻟـــﺪراﺳـــﻲ 2018-2019، اﻟــﺘــﻲ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ لمدة 15 يوما ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻋـــــــلان اﻟـــﻨـــﺘـــﺎﺋـــﺞ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ رﺳــــﻤــــﻲ ﻓــــﻲ المديريات والمدارس.



واضاف: ان ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اي ﻣﺎدة ﻳﺮﻏﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎلاﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻴﻬﺎ او ﻫﻨﺎك ﺷﻚ ﻣﻨﻪ ﺑــﺄن درﺟــﺘــﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ، ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ المدارس، مشيرا الى: ان ﻫﻨﺎك اﺳﺘﻤﺎرات ﺳﺘﻘﻮم اﻻدارة المدرسية ﺑﺘﻮزﻳﻌﻬﺎ بين اﻟﻄﻠﺒﺔ الراغبين ﺑﺎلاﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ المادة الاﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ دﻓﻊ رﺳﻮم ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎدة ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻼدارة المدرسية ارﺳﺎﻟﻬﺎ اﻟﻰ المديرية اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟــﻬــﺎ اﻟــﺘــﻲ ﺳــﺘــﺮﺳــﻠــﻬــﺎ ﺑـــﺪورﻫـــﺎ اﻟـــﻰ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟﻔﺤﺺ اﻟــﺘــﺎﺑــﻊ ﻟﻬﺎ ﻣــﻦ اﺟــﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ الاﻋــﺘــﺮاض.



وﻟﻔﺖ ﺣﺴﻦ اﻟــﻰ: ان ﻧﺘﻴﺠﺔ الاﻋﺘﺮاض ﻳﺘﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺘﻪ ﻟﻜﻮن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﺘﺮﺳﻞ ﻣﺨﺘﻮﻣﺔ ﺑﺎﺳﻤﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ المعترضين، وﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣــﺎل ﻧﺘﻴﺠﺔ الاﻋــﺘــﺮاض اذا ﻛــﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ او ﻣﻐﺎﻳﺮا ﻟــﻠــﺪرﺟــﺔ الاﺻــﻠــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺎدة الاﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﻴــﺔ، ﻣـــﺆﻛـــﺪا: ان ﻧﺴﺐ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت لاﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟــﺪور اﻻول ﻟﻠﺜﺎﻟﺚ المتوسط، اﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎم الماضي، اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻋﺪه ﻣﺆﺷﺮا واﺿﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ بالمسار اﻟــﺼــﺤــﻴــﺢ اﻟــــﺬي ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓﻲ ارﺗﻘﺎء اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒلا.



من جانبها نفت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب امس الثلاثاء، اعتماد 43 كدرجة نجاح.



وقال عضو اللجنة، طعمة اللهيبي: إن لا صحة لاعتماد وزارة التربية درجة 43 كدرجة نجاح كما اشيع في وسائل الإعلام.



وكانت وزارة التربية، اعلنت السماح لطلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط الراسبين بثلاثة دروس بإداء امتحانات الدور الثاني.

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