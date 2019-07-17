بغداد وأربيل: عودة إلى «اللجان» لحل «الأزمات»

2019/07/17 | 05:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامياعلن رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور بارزاني، أمس الثلاثاء، عن الاتفاق مع الرئاسات الثلاث في العراق على بدء اللجان الفنية بين اربيل وبغداد بالحوارات لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.وقال بارزاني في تصريح ادلى به للصحفيين عقب اجتماع جمعه مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في بغداد ان «الهدف من زيارتنا هو من اجل البدء بالحوارات لحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد».واضاف ان «تفهما جيدا جدا تحقق بنتائج الاجتماعات مع الرئاسات الثلاث»، لافتا الى انه «في المستقبل القريب سيتم البدء بالحوارات الفنية لحل المسائل الخلافية بين اربيل وبغداد».بدوره، أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني أهمية الحوار في تسوية الخلافات بين بغداد وأربيل.وأوردت الرئاسة، في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أن صالح أبرز، أثناء استقباله لبارزاني والوفد المرافق له في قصر السلام ببغداد، «أهمية تنسيق الرؤى المشتركة واعتماد لغة الحوار البناء لحل كافة القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وفقا للدستور والمصلحة الوطنية وتحقيق العدالة».وجاء في البيان أيضا أن رئيس الدولة «أعرب عن ثقته بتحقيق التوافق بين الأطراف السياسية للارتقاء بمستوى العلاقات، وتذليل العقبات أمام توفير الخدمات للشعب العراقي»، فيما أبدى بارزاني رغبة حكومته «بتكثيف الحوارات والاحتكام إلى الدستور، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الأخوية».كما أشار البيان إلى أن الطرفين ناقشا كذلك «تطورات الأوضاع السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي».من جانبه، أكد رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، استعداد حكومة الإقليم لحل جميع المسائل العالقة. وذكر مكتب عبد المهدي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «رئيس مجلس الوزراء استقبل بمكتبه الرسمي رئيس حكومة اقليم كردستان والوفد المرافق له».وأشار بارزاني خلال اللقاء، إلى «حرصه على زيارة بغداد كأول محطة له بعد استلامه مهام منصبه رئيساً للحكومة»، مؤكداً «استعداد حكومة الاقليم للعمل المشترك والتعاون وتعزيز العلاقات الإيجابية مع الحكومة الاتحادية لحل جميع المسائل العالقة وفق الدستور».من جانبه، شدد عبد المهدي، على أن «الحكومة الاتحادية ترحب بأجواء التعاون والتفاهم مع حكومة الاقليم والحكومات المحلية من اجل تعزيز التكامل وحل جميع الاشكالات لمصلحة جميع العراقيين وتحت سقف الدستور ووحدة شعبنا وبلدنا».إلى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لبارزاني، وجود نية صادقة في البرلمان لوضع حلول لكل الخلافات وذكر مكتب الحلبوسي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «رئيس مجلس النواب استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان والوفد الحكومي المرافق له».وأشار الحلبوسي خلال اللقاء، إلى «ضرورة أن تمضي حكومة الإقليم قُدُماً لخدمة العراق الواحد الموحد، وأن تطرحَ خطابا متوازنا وشفافا لحل جميع المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الإتحادية».وشدد على أن «هناك نية صادقة في مجلس النواب لوضع حلول لكل الخلافات، وسيوفر المجلس الغطاء السياسي والتشريعي لها ووفق ما أقرهُ الدستور العراقي»، مؤكداً «دعمه ومساندته لتقريب وجهات النظر وتسوية كل الخلافات بما يخدمُ مصلحة العراق العليا».من جانبه، أوضح رئيس حكومة إقليم كردستان إن زيارته وأعضاء حكومته لبغداد بعد يوم واحد من تشكيلها هي تعبيرٌ عن النوايا الصادقة للعمل على تصفير كل المشاكل بروح الأخوة والانتماء الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد وأربيل: عودة إلى «اللجان» لحل «الأزمات») نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد وأربيل: عودة إلى «اللجان» لحل «الأزمات») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).