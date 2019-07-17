2019/07/17 | 05:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ECPJ0vyGBlE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عندي ضغط وسكر مااروح للطبيب لان ماعندي فلوس مخلصته اشرب ليمون) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عندي ضغط وسكر مااروح للطبيب لان ماعندي فلوس مخلصته اشرب ليمون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).