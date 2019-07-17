أسعار النفط ترتفع بعد استئناف الإنتاج في خليج المكسيك

2019/07/17 | 06:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء عقب استئناف الإنتاج في خليج المكسيك بنهاية إعصار باري وازدهار الإمدادات الأميركية بفضل النفط الصخري، وذلك بالرغم

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