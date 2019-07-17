هدية من نجوى كرم لإليسا؟

2019/07/17 | 06:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهدت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، الفنانة إليسا عطرها الخاص وأرسلته لها في خطوة لافتة

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