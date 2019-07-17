حديقة بغدادية تحمي حيواناتها من الحر بالفواكه

2019/07/17 | 06:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بذل الأطباء البيطريون والعاملون في حديقة الزوراء في بغداد جهودا كبيرة للحفاظ على برودة

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