2019/07/17 | 07:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "النواب الأميركي" يصوّت على قرار يدين تعليقات ترامب العنصرية صوّت مجلس النواب الأميركي لصالح قرار يدين "التعليقات العنصرية" التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب بشأن نائبات ديموقراطيات يتحدرن من أقليات عرقية أو دينية.وانضم أربعة نواب جمهوريين ومستقل واحد الى 235 نائبا ديموقراطيا يملكون الغالبية في المجلس للتصويت دعما للقرار.ونص القرار "يدين بشدة التعليقات العنصرية للرئيس دونالد ترامب التي شرّعت وزادت الخوف والكراهية تجاه الاميركيين الجدد والأشخاص الملونين".وزاد ترامب من هجومه على النائبات، وهون من شأن المخاوف من أن تكون تصريحاته "عنصرية" الأمر الذي أثار غضب الديمقراطيين، الذين تحركوا لإدانته في مجلس النواب.وقال ترامب في البيت الأبيض إن الأشخاص الذين وصفهم بأنه منتقدون للولايات المتحدة ينبغي أن يرحلوا عن البلاد.وجاءت تلك التصريحات بعد تغريداته على تويتر التي قال فيها إن أربع مشرعات من اليسار يعرفن في الكونغرس باسم (الفريق) ينبغي أن يعدن إلى "الأماكن المنهارة الموبوءة بالجريمة التي أتين منها".والنساء الأربع مواطنات أميركيات وولدت كلهن ما عدا واحدة في الولايات المتحدة.وقال ترامب "إذا لم تكن سعيداً في الولايات المتحدة وإذا كنت تشتكي طيلة الوقت فتستطيع ببساطة أن ترحل".وقوبلت تصريحاته بتصفيق متقطع من بعض رجال وسيدات الأعمال.وعندما سئل إن كان يشعر بالقلق من أن البعض يعتبر تصريحاته عنصرية وأن المؤمنين بتفوق العرق الأبيض يجدون معه قاسماً مشتركاً، أجاب ترامب بأنه ليس كذلك.وقال "هذا الأمر لا يعنيني لأن الكثير من الناس يتفقون معي".

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