الأردن يراهن على الوعود القطرية في مواجهة أزمته المركبة

2019/07/17 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأردن يراهن على الوعود القطرية في مواجهة أزمته المركبةعمان – صدرت إرادة ملكية أردنية بتعيين زيد اللوزي، سفيرا فوق العادة في قطر، في خطوة متوقعة، خاصة وأن العلاقة بين عمان والدوحة شهدت في الأشهر الماضية تطورا ملحوظا ترجم في زيادة التعاون الاقتصادي وتبادل الزيارات رفيعة المستوى بينهما.وتقول دوائر أردنية إن قرار عمان بتعيين سفير فوق العادة وهو ما قابلته قطر بالمثل بتسمية الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي، يحمل بين طياته رسائل سياسية عدة منها ما هو موجه للدول المقاطعة لقطر، بأن عمان ستنتهج سياسة متمايزة عنها، وهذا ما قد تكون له كلفة سياسية واقتصادية باهظة، خاصة وأن السعودية تعدّ أحد أبرز الداعمين للأردن.وترجّح الدوائر أن تعقب خطوة إعلان عمان عودة العلاقات الدبلوماسية كاملة مع الدوحة لقاء قمة يجمع بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.وكانت عمّان قد خفضت في يونيو 2017 مستوى تمثيلها الدبلوماسي في قطر بعد أيام من قرار كلّ من السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع جميع العلاقات مع الدوحة على خلفية تورطها في دعم جماعات مصنّفة إرهابية، وربط علاقات مع دول مثل إيران وتركيا لها أجندات مزعزعة للاستقرار في المنطقة.

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