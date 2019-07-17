2019/07/17 | 08:16

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شاهد..



أكبر خفاش على وجه الأرض !

الاربعاء

17

تموز

2019 :

08:07 am

21

هذا المخلوق يُطلقون عليه اسم (الثعلب الطائر العملاق ذو التاج

الذهبي)- أكبر خفاش على الأرض- طول جناحيه يصل لـ 2.1 متر- مهدد بالإنقراض- موطنه الأصلي الفلبين- في بعض الدول يُعد لحمه من الأطباق الفاخرة- الأساطير القديمة تقول أن من يأكله يُشفى من الربو.

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