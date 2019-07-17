زلزال صغير يضرب مكسيكو سيتي ولا أنباء عن خسائر

2019/07/17 | 08:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال صغير وسط مكسيكو سيتي مساء يوم الثلاثاء وهز الأبراج والمباني السكنية في العاصمة المكسيكية المترامية الأطراف لكن لم ترد بعد تقارير عن وقوع

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