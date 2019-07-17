2019/07/17 | 08:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تنفي اعتماد 43 كدرجة نجاح نفت وزارة التربية اليوم الانباء عن اعتماد 43 كدرجة نجاح لطلبة الصف السادس الاعدادي.وقالت التربية في بيان "لا صحة لاعتماد وزارة التربية درجة 43 كدرجة نجاح كما اشيع في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي" .وكانت وزارة التربية، السماح لطلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط الراسبين بثلاثة دروس بإداء امتحانات الدور الثاني .وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، نشرت خبر مفاده ان الطالب السادس الاعدادي في حالة حصوله على درجة 43 في الدفتر الامتحاني ستكون 45 وبعدها يحصل على قرار خمسة درجات .

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