اندلاع اشتباكات

2019/07/17 | 08:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اندلعت اشتباكات "عنيفة" بين عناصر حزب العمال الكوردستاني، والجيش التركي في مناطق حدودية في اقليم كوردستان.

ودارت تلك الاشتباكات في وقت متأخر من ليلة امس الثلاثاء في منطقة "خواكورك" التابعة لناحية "سيدكان" ضمن محافظة اربيل عاصمة الاقليم.

واستمرت الاشتباكات التي استخدمت فيه مختلف الاسلحة المتوسطة والثقيلة حتى الساعات الاولى من فجر اليوم الاربعاء.

هذا ولم تعرف النتائج التي نجمت عنها الاشتباكات بين الجانبين، بحسب ما افده مصدر محلي مسؤول.

يشار الى ان القرى والمناطق الحدودية في اقليم كوردستان التي تشهد توترات وقصفا شبه مستمر من قبل القوات التركية والايرانية بذريعة استهداف الاحزاب المعارضة للنظامين في انقرة وطهران اصبحت خالية من السكان.

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