الثقافة النيابية تؤكد ضرورة إشراك شرائح المجتمع في تشريع القوانين

2019/07/17 | 08:28

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بغداد / الصباح

دعت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب الى تقديم الخدمات والمتطلبات الحياتية للمواطنين، بينما اكدت ضرورة اشراك جميع شرائح المجتمع في تشريع القوانين.

وقال نائب رئيس اللجنة حمد الله الركابي، بحسب بيان تسلمت “الصباح”، نسخة منه: ان الامانة تحتم علينا متابعة المواطنين ميدانيا وتقديم ما يمكن وفق الاليات التي رسمها الدستور لتذليل العقبات امام انجاز الخدمات والمتطلبات الحياتية لهم، بينما استمع النائب الركابي الى المشكلات التي يعاني منها المواطن ومراجعاته الى دوائر ومؤسسات الدولة في محافظة ذي قار.

من جانبه، اكد عضو اللجنة علي الحميداوي في بيان على اشراك جميع شرائح المجتمع خصوصا منظمات المجتمع المدني في جلسات الاستماع وطاولات النقاش التي تمهد لتشريع واقرار القوانين.

وبحث النائب الحميداوي مع عدد من الشرائح من متخصصين واكاديميين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالثقافة والاعلام والسياحة وعدد من الاعلاميات العراقيات سبل اشراكهم في تشريع القوانين التي تمس الواقع الاعلامي وحرية التعبير وحق الحصول على المعلومة وجرائم المعلوماتية، مشيرا الى ان ذلك سيعمل على تنضيج القوانين قبل تشريعها لان ذلك سيجعلها اكثر رصانة.

وبين ان من اولويات عمل اللجنة تشريع القوانين التي تنظم عمل المؤسسات الاعلامية مثل هيئة الاعلام والاتصالات وغيرها، وتعديل بعض القوانين الاخرى بحسب ما تتطلبه الحاجة.



من جانبها دعت المنظمات الى وضع خطط لحماية الاثار بالتعاون مع وزارة الثقافة، وايجاد آلية للتنسيق مع شبكة الاعلام العراقي للقيام بحملة توعوية بشأن ادراج بابل في لائحة التراث العالمي.

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