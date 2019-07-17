المالكي يستقبل سفير إيران لدى العراق

2019/07/17 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

اكد الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية، رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، خلال استقباله سفير جمهورية ايران الاسلامية لدى العراق ايرج مسجدي، ان المنطقة تشهد ظروفا معقدة تحتم علينا بذل الجهود لتخفيف حدة التوترات .

وذكر بيان لمكتبه، تلقته “الصباح”، ان “المالكي استقبل مسجدي، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية في البلاد والمنطقة، بالاضافة الى استعراض العلاقات بين البلدين وسبل التعاون بما يخدم مصلحة الشعبين

الجارين” .

واكد المالكي، بحسب البيان، ان “المنطقة تشهد ظروفا معقدة تحتم علينا بذل الجهود لتخفيف حدة التوترات ومنع اي تصعيد يهدد استقرار الشعوب” .

من جانبه، جدد مسجدي، التهاني بمناسبة انعقاد المؤتمر السابع عشر لحزب الدعوة واعادة انتخاب المالكي أميناً عاما للحزب، مثمناً مواقف العراق على الصعيد الدولي والاقليمي .

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