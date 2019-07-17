مهرب يخفي الكوكايين في مكان لا يخطر بالبال

2019/07/17 | 08:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلجأ مهربو المخدرات إلى حيل ماكرة حتى يتمكنوا من نقل المواد الممنوعة، لكن ما قام به أحدهم مؤخرا أثار دهشة كبيرة داخل مطار مدينة برشلونة الإسبانية.

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