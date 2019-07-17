صراع العروش يتصدر ترشيحات جوائز إيمي

2019/07/17 | 08:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس نال مسلسل الدراما الخيالي ”صراع العروش“ (جيم أوف ثرونز) عددا قياسيا من الترشيحات لجوائز إيمي بلغ 32 ترشيحا يوم الثلاثاء لكن معظم المتنافسين على أهم الجوائز في مجال التلفزيون كانوا من الوافدين الجدد.وقالت أكاديمية التلفزيون إن ترشيحات الإيمي لهذا العام هي الأكبر من حيث عدد المرشحين الجدد في ثماني أعوام

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