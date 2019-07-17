مجلس النواب الأمريكي يدين هجوم ترامب على عضوات بالكونغرس

2019/07/17 | 08:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح قرار رمزي يدين تصريحات الرئيس دونالد ترامب ضد أربع عضوات في الكونغرس.واستنكر القرار، الذي أقره غالبية أعضاء المجلس، تعليقات ترامب التي وُصفت بأنها “عنصرية”.وحظي القرار بدعم 240 صوتا مقابل رفض 187.وانضم نواب من الحزب الجمهوري إلى الديمقراطيين، المسيطرين على مجلس النواب، وصوتوا لصالح

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