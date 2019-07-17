2019/07/17 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أنس_رحيمي أنس رحيمي و"السميدع" في نهاية شهر يونيو، شهدت موريتانيا تنظيم انتخابات "ديمقراطية" لاختيار رئيس جديد للبلاد ضمن سيرورة ديمقراطية تحت رعاية النظام العسكري.وقد أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن فوز وزير الدفاع السابق، محمد ولد الغزواني، منذ الجولة الأولى، بنسبة 52,01%، ليكون بذلك خليفة محمد ولد عبد العزيز، بعد أن كان الرجل الثاني في نظامه.لا يمثل هذا التغيير في الأسماء......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أنس رحيمي - الانتخابات الرئاسية الموريتانية: الطغمة العسكرية تتداول السلطة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أنس رحيمي - الانتخابات الرئاسية الموريتانية: الطغمة العسكرية تتداول السلطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).