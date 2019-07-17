جلبير الأشقر - لا تنصر أخاك مظلوماً إن كان ظالمه شريكك

2019/07/17 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جلبير_الأشقر يلخّص عنوان هذه المقالة القاعدة التي يسير عليها العديد من حكومات البلدان ذات الغالبية المُسلمة، وفي طليعتها (والأحرى أن نقول: في مؤخّرتها) حكومات الدول العربية.وهي العبرة الفادحة التي لا بدّ أن يستخلصها كلّ من نظر في أمر إحدى أعظم حالات الاضطهاد القومي والديني في الأزمنة الحديثة، ألا وهي قضية شعوب الصين المسلمة ولا سيما شعب الأويغور (سرى تعريبها «إيغور» لكنّ «أويغور» أقرب إلى كتابة أهل القوم ......

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