2019/07/17 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هيبت_بافي_حلبجة نقض أساس الكون هيبت بافي حلبجة المسافة لا تساوي جداء السرعة والزمن إلا في العقل المجرد ، وبطريقة تنظيرية محضة ، فبالعقل نرسم خطأ وهميأ طوله 200 كم ونسير به بسيارة سرعتها 80 كم في الساعة ، فنؤكد إننا نقطع هذه المسافة بزمن قدره ساعتين ونصف ، وفي الحقيقة هذه المعادلة التي ينعتها العلماء بالفيزيائية هي ليست فزيائية بالقطع أولأ، كما إنها ليست تجريبية ثانيأ ؛ وليست منطقية ثالثأ ؛ إنما هي بالفعل ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#هيبت بافي حلبجة - نقض أساس الكون) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#هيبت بافي حلبجة - نقض أساس الكون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).