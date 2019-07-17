التقاعد توضح حقيقة جدول تعديل الرواتب التقاعدية المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي

2019/07/17 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الأربعاء، أن جدول تعديل الرواتب التقاعدية الذي انتشر على صفحات في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، "لا صحة له".

وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه: "انتشر في الآونة الأخيرة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي جدول تعديل للرواتب التقاعدية".وأضاف البيان: "نود التنويه للمتقاعدين الكرام أن هذا الجدول لا صحة لهُ والتفاصيل الواردة بهِ ما هي الا إشاعات وكلام غير صحيح الغرض منه التأثير على سير عمل مؤسسات الدولة".





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