الاتصالات تراقب إلكترونياً خدمة الانترنت وتعد بنقلة نوعية

2019/07/17 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بــاشــرت وزارة الاتــصــالات اطــلاق نـظـام الـكـتـرونـي لمتابعة جــودة خـدمـة الانـتـرنـت لمـراقـبـة تطبيق الـشـركـات المــزودة للخدمة لتعليمات التخفيض وتحسين الخدمة.

وقــــال الــوكــيــل الاقــــدم لــلــشــؤون الـفـنـيـة امـيـر البياتي فـي تصريح صحفي ان "وزارتـه باشرت اطلاق نظام متابعة جــودة خـدمـات الانـتـرنـت المجهزة لـلـمـواطـنـين مـن خــلال الـشـركـات المـسـوقـة للخدمة، عادا هذا النظام الاحدث الكترونيا لمـتـابـعـة جـــودة الــخــدمــة بـعـد الـتـخـفـيـض الـحـاصـل لتلك الـشـركـات بالبنى التحتية التابعة للوزارة".وأضـــاف، ان "الـنـظـام يـعـمـل عـلـى مـراقـبـة الــشــركــات وآلــيــة تــزويــدهــا لـلـمـواطـنـين بالخدمات من خلال اصحاب الابراج، كما ان لـه دورا بحماية الـسـعـات مـن التهريب لـكـونـه سـيـحـدد الـخـلـل فــي عـمـل بـعـض الـشـركـات، عـلاوة على ان وزارتــه ستقوم من خلاله بتلقي شكاوى المواطنين لمعرفة جودة ورداءة الخدمة المجهزة لهم من خلال استمارة موجودة على موقع الوزارة".وأشار البياتي الى ان "وزير الاتصالات عقد اجـتـمـاعـا مـوسـعـا مـع مـسـؤولـي الـشـركـة الـعـامـة لـلاتـصـالات والمعلوماتية لمناقشة ومـتـابـعـة تـطـبـيـق الـتـخـفـيـضـات الاخـيـرة لاسـعـار حــزم الانـتـرنـت والـبـنـى التحتية وكيفية تطبيقها لضمان انعكاسها على المـواطـن، منوها بـأن الـبـلاد ستشهد نقلة نوعية بمجال خدمات الاتصالات خاصة فـي جــودة الـخـدمـة خــلال الاشـهـر القليلة المقبلة من العام الحالي".يذكر ان وزارة الاتصالات كانت قد اعلنت عــن تـخـفـيـض الاســعــار الــخــاصـة بـحـزم الانترنت من سبعة الآف دولار الى خمسة الآف دولار لـلـسـعـات المـبـاعـة لـلـشـركـات المـجـهـزة لخدمة الانـتـرنـت مقابل تحسين جودة الخدمة.انتهى

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