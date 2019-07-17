“اتق الله في الحركة”.. قيادات النهضة توجه رسائل قاسية للغنوشي

2019/07/17 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعيش حركة النهضة على وقع احتقان داخلي برز جليا عبر تدوينات ورسائل لأبرز قياداتها، وسط اتهامات لمكتبها التنفيذي ورئيسه راشد الغنوشي بالانحياز

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