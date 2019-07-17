2019/07/17 | 08:47

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صورة مؤثرة تحمل عنوان " إنتظرني أبي "

الاربعاء

17

تموز

2019 :

08:43 am

14

نشر موقع (retroradio.



org)هذه الصورة التي حملت عنوان:(wait for me,

daddy) " إنتظرني أبي " هي صورة إلتقطها المصور"كلود ديتلوف" عام 1940 خلال الحرب العالمية

الثانية للطفل"وارن برنارد" الذي هرب من والدته إلى والده الجندي "جاك

برنارد" ليودعه، والذي لم يعد أليهم بعد هذه الصورة.

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