2019/07/17 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شاهد..



لص بوليفي يختفي من السجن بهذه الطريقة !

"جورجي مانتيلا" لص من بوليفيا قبضوا عليه وتم إيداعه السجن، في اليوم

التالي اكتشفوا أنه اختفى ولم يعد له أثر مما سبب إحراج كبير

للشرطة.عندما عادوا لكاميرات المراقبة اكتشفوا أنه استغل جسمه المرن والنحيل

جداً في الإنسياب بين القضبان بكل سهولة.هكذا هرب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. لص بوليفي يختفي من السجن بهذه الطريقة !) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. لص بوليفي يختفي من السجن بهذه الطريقة !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).