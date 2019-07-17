مجلس الانبار لـ

2019/07/17 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

دعا عضو مجلس محافظة الانبار، فهد الراشد، الحكومة العراقية، الى حسم موضوع التعويضات في محافظة الانبار.

وقال الراشد لـ "العهد نيوز"، اليوم الاربعاء، ان

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