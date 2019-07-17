مجلس النواب الأمريكي يدين ترامب بسبب تغريداته العنصرية

2019/07/17 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب الأمريكي، بإدانة الرئيس دونالد ترامب بسبب تصريحات تتسم بالتمييز العنصري ضد أربع نساء ديمقراطيات في الكونغرس ينتمين لأقليات مختلفة.

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