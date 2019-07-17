العيداني: يحصر تظاهرات الحكمة بأبناء البصرة

2019/07/17 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس اللجنة الأمنية العليا في البصرة المحافظ أسعد العيداني، عن موافقته على إقامة التظاهرات المزمع إقامتها الجمعة المقبلة من قبل تيار الحكمة، شريطة أن يكون المتظاهرون من أبناء البصرة حصراً.وقال العيداني، في بيان تلقى النعيم نيوز نسخة منه، إن الأمين العام لتيار الحكمة في البصرة غسان الشويلي قدم طلباً رسمياً إلى الحكومة المحلية …

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