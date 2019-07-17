صندوق النقد الدولي يحث المغرب على المضي قدما في تعويم الدرهم

2019/07/17 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرر صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، دعوته للمغرب للمضي قدمًا نحو زيادة مرونة سعر الصرف، بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية وتعزيز

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