2019/07/17 | 09:03

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أمانة بغداد: وضعنا خطة لإكساء ٤٠ محلة في بغداد منها شوارع رئيسية

كلمة – بغداد

اكدت امانة بغداد، أمس الثلاثاء، ان جميع المناطق المخدومة

في العاصمة سيتم اكسائها وفقاً لخطة معدة سلفاً لهذا الغرض، مؤكدة

ان الاكساء لايشتمل على المناطق السكنية فحسب بل ان الطرق السريعة

مشمولة ايضاً.

وقال مدير العلاقات والاعلام لامانة بغداد حكيم عبد الزهرة ان

“امانة بغداد وضعت ضمن خطتها لعام 2019 اكساء 40 محلة في مختلف

مناطق العاصمة اضافة الى الشوارع الرئيسية”.

واضاف عبد الزهرة، ان “امانة بغداد في جانب الكرخ لديها خطة لاكساء

24 محلة في مختلف المناطق، حيث يجري العمل على اكساء 6 محلات وهناك

4 محلات اخرى سيتم اكسائها في الايام المقبلة”.

وبين ان “كل المناطق التي اكتملت فيها البنى التحتية ووصلتها

الخدمات وخاصة مايتعلق بالماء والمجاري، سيتم اكسائها وفقاً لخطة

امانة بغداد لاكساء مناطق العاصمة وطرقها”.

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