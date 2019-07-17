2019/07/17 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة توقف تسويق الحنطة في ثلاث محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة توقف تسويق الحنطة في ثلاث محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).